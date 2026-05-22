セルタは21日、主将FWイアゴ・アスパスとの契約延長を発表。期間は2029年夏までだが、実質的にプレーするのは来シーズン限りで、来夏以降に関しては「もう1シーズン、ピッチでセルタのエンブレムを守り続けた後、ピッチを去ると同時に、彼はクラブの中へと一歩を踏み出すことになる。組織に加わり、貢献し続ける」とクラブ内でポストが用意されているとのことだ。“セレスレスの王様”の物語は、まだ終わらない。イアゴ・アス