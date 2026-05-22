お笑いコンビ、霜降り明星のせいや（33）が、21日夜放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜午後7時54分）に出演。隣人に通報された経験を明かした。この日は俳優の上川隆也、賀来賢人がゲスト。出演者が自己流のセリフの覚え方について語る中、ドラマ出演多数のせいやは「僕は言って覚えるタイプで」と説明した。また「1回、日曜劇場に犯人役をやらせてもらった時があって」と、TBS系ドラマ「テセウスの船」に出演