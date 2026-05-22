時代劇に登場するサムライは、颯爽とサラブレッドにまたがる。しかし史実のサムライが乗っていたのは、ポニーくらいの小さな在来馬だった。では、なぜ日本固有の馬は消えてしまったのか。ノンフィクション作家の星野博美さんは、相馬野馬追の取材を通じてその歴史に向き合った。「猛獣」と欧米に嘲笑され、国家主導で駆逐されていった日本の馬の悲劇とは――。※本稿は、星野博美『野馬追で会いましょう相馬の馬文化と震災後の日