【Destiny 2：最終アップデート】 6月9日 配信予定 Bungieは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用シューティングRPG「Destiny 2」の最終アップデートを6月9日に配信すると発表した。 2017年9月に発売された「Destiny 2」は、2019年10月の基本プレイ無料化を経て、約9年に渡って大型アップデートが実施されて