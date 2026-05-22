「毎日の食事作りが1番疲れる」「料理や後片付けの要領が悪いと感じる」そんな悩みはありませんか? 実はキッチンは家の中でもモノの数が多く、作業頻度も高い場所。モノも溜まりやすく気を抜くとすぐにぐちゃぐちゃになってしまいがちなエリアです。でも、だからこそ少し整えるだけで家事の負担が大きく変わります。今回は、毎日の家事が楽になるキッチン収納の整え方を解説します。まず使いやすいキッチンにするために最も重要な