人型ロボット市場は、中国大手企業をはじめ、イーロン・マスク氏なども参入し活況を呈している。日本企業が割り込むチャンスはあるのか。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「日本の工場も倉庫も病院も、もともと人間が働く前提で設計されている。ヒューマノイドとの親和性が世界で最も高いのは、実は日本の現場だ」という――。（第3回／全5回）写真＝iStock.com／PhonlamaiPhoto※写真はイメージです - 写真＝iSt