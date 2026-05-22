俳優チャン・グンソクが、理想の結婚式を公開する。5月22日に韓国で放送されるtvN『クギ洞フレンズ』（原題）では、出演者たちがダンサー兼振付師のカニを“クギ洞ハウス”に迎える様子が描かれる。【写真】チャン・グンソク（38）、強い結婚願望明かす圧倒的なハイテンションを誇るカニは1986年生まれで、出演者たちと同世代ということもあり、MBTI（性格診断）や血液型などをテーマにトークを展開し、すぐに打ち解けた。陽気なカ