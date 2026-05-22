Stray Kidsのスンミンが足首の疲労骨折により、アメリカ公演を欠席する。ニューヨークの大型音楽フェスでヘッドライナーとして出演予定だっただけに、影響が注目される。【写真】「1人いない…」Stray Kidsコラボパッケージに“人数ミス”所属事務所JYPエンターテインメントは5月21日、公式SNSを通じて「スンミンは日常生活でも安静を保ち、無理な身体活動を控えているが、完全な回復と安定した治療に専念するため、制限された環境