【CSMグロンギベルト ゲドルード】 近日予約開始 バンダイは、大人向けなりきり玩具「CSMグロンギベルト ゲドルード」を近日予約受付を開始する。発売月・価格は未定。 本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダークウガ」にてン・ダグバ・ゼバをはじめとしたグロンギたちが装着しているベルト「ゲドルード」を「COMPLETE SELECTION MODIFICATION」シリーズで再現