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【ガンダムアーティファクトPRO フルアーマー・ガンダム】 11月発売予定 価格:7,150円 【ガンダムアーティファクトPRO 高機動型ザクII(黒い三連星仕様)】 11月発売予定 価格:6,380 バンダイはプレミアムバンダイにて「ガンダムアーティファクトPRO フルアーマー・ガンダム」と「ガンダムア