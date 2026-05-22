【羽川翼】 2027年6月 発売予定 価格：43,780円 キューズQは、フィギュア「羽川翼」を2027年6月に発売する。価格は43,780円。 本製品は、漫画「化物語」に登場する、障り猫の怪異に取り憑かれた薄幸の少女「羽川翼」を、1/7スケールでフィギュア化したもの。 無数の骨が散らばる荒涼とした地で、弔いの提灯を担ぎ、佇む姿からは彼女の心象風景が垣間見えるほ