カブトガニ提供：笠岡市観光協会 約2億年前からほとんど姿を変えず、「生きた化石」と呼ばれるカブトガニ。岡山県笠岡市はカブトガニを市のシンボルと位置付け、長年、保護活動を続けてきました。市民、企業、行政が一体となって自然環境の保全を推進するため、2026年5月から「カブトガニ環境応援団」を募集しています。 個人の場合、笠岡市の公式Lineから登録してもらい、カブトガニの保護啓発活動や海岸清掃活動、イベ