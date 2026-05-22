夏の贈りものや自分へのご褒美にぴったりな、とっておきのスイーツが「アンリ・シャルパンティエ」から登場♡2026年夏限定で発売される「フィナンシェサンドアイス」は、ブランドを代表するフィナンシェに、なめらかなバニラアイスを合わせた贅沢な一品です。焼き菓子の香ばしさとひんやりアイスの組み合わせは、暑い季節にぴったり。大切な人へ“涼やかな特別感”を届けてくれる、注目の夏スイーツをご紹介しま