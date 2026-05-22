お笑い芸人の出川哲朗（62）が、22日報道のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（前8：00）に生出演。プロ野球の“ヤクルト愛”を熱弁し、SNSで反響を集めた。【写真】『モーニングショー』を休演した玉川徹氏（右）この日、同番組はヤクルトを特集。同球団認定の「名誉会員第1号」も務める出川が“ガチ解説者”として、今のヤクルトの状況を初心者にもわかりやすく解説した。コーナー冒頭、羽鳥慎一アナが「今日は、