お笑い芸人の出川哲朗（62）が22日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂(60)に“素朴な疑問”をぶつけた。番組では、シーズン前の下馬評を覆し、好調なプロ野球・ヤクルトについて特集。ヤクルトファンの出川は、同チームのユニホーム姿で広げたミニ傘を上下させながらスタジオに現れた。出川の登場に、司会の羽鳥慎一アナが「よかった。今日は一茂さん