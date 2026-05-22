三重県桑名市内の駅や国道などに設置された防災カメラ5台の寄付を行った、桑名市に本社を置くキング観光に21日、市から感謝状が贈られました。三重県や愛知県を中心にパチンコホールを経営するキング観光が、桑名市の安全・安心な街づくりに貢献したいと防災カメラの寄付を行ったもので、感謝状贈呈式には権田清社長をはじめ関係者が出席しました。桑名市の伊藤徳宇市長は「防災上、危険な場所にスピーディーにカメラを設置できて