絵画の愛好家らでつくる「チャーチル会・津」の作品展が、21日から三重県津市にある三重画廊で始まりました。チャーチル会は1949年に東京で文化人らが設立した団体で、津市では1955年に全国で17番目に発足しました。現在50代から80代までの5人の会員が所属していて、年に一度開かれている作品展には、会員が制作した作品と、講師の月輪清さんの作品、合わせて29点が展示されています。油絵を中心に水彩画やアクリル、木版画の作品