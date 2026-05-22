2年後に愛知県を中心に開かれる全国高校総体＝インターハイの三重県実行委員会の設立総会が21日、津市内で開かれました。高校生のスポーツの祭典インターハイは、2年後の2028年に愛知県を中心に開かれ、三重県では津市や四日市市など5つの市でバスケットボールやバドミントン、自転車など6つの競技が行われます。21日、津市内で三重県実行委員会の設立総会が開かれ、会長を務める県教育委員会の長粼教育長が「高校生が日頃の