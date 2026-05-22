普段傘をささないアメリカ人も「こんな大雨の日はさすがに…」と思ったが、さすがアメリカ人だった!!【漫画】本編を読む／雨の日、アメリカ人はどうする…？仰天のエピソード！アメリカ人は傘をささないという噂を聞いたことはないだろうか。現在カルフォルニア州のロサンゼルスに在住しているkasutera(@kasutera5)さんは、日常のちょっとした瞬間に日本とアメリカの文化の違いを感じている。傘を持ち歩く文化がないアメリカ人が急