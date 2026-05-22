三重県川越町の60代の男性がSNSで知り合った人物から株や投資を薦められ現金2750万円をだまし取られました。警察では特殊詐欺事件として調べています。特殊詐欺の被害に遭ったのは川越町に住む無職の60代の男性です。調べによりますと男性は今年2月、SNSのダイレクトメッセージを通じて知り合った男性を名乗る人物から、優良株や投資に関する情報を提供され、さらに紹介された別のLINEアカウントの指示で投資アプリをダウンロード