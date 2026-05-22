三重県菰野町の御在所岳ではシロヤシオの花が一気に開花し、見ごろを迎えています。御在所ロープウエイによりますと標高1，212mの御在所岳に自生する「シロヤシオ」の花が、山上公園の日当たりの良い場所で、去年より3日早い、今月11日に開花しているのを確認したということです。芽吹いた葉の下に純白の花を咲かせるシロヤシオは、ツツジ科の落葉樹で、「ゴヨウツツジ」とも呼ばれ、愛子さまのお印の花としても知られています。19