和歌山県白浜町に位置するアドベンチャーワールドの公式X（@aws_official）が公開した白孔雀の動画。「桜に劣らぬ美しさ」と評するその姿は、2.6万件の「いいね！」を集めるなど、大きな注目を浴びています。【動画】一瞬でパッと純白の世界へ全方位を魅了する「純白の凄さ」「羽を広げる前にブルブルするの好き」とファンが注目する予兆から始まり、一気に180度以上も展開される純白の羽が圧巻の迫力を放っています。その立ち振る