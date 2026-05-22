三重大学医学部附属病院では、前立腺のがん細胞に多く存在するタンパク質を攻撃することで、前立腺がんの細胞にダメージを与える新たな治療法を県内で初めて開始しました。前立腺がんは男性の部位別罹患数が最も多いがんで、早期の治療は非常に効果があるものの、転移が生じるなどしてホルモン療法が効かなくなると治療の選択肢が限られることから、新たな治療法が求められていました。三重大学病院が5月から治療を開始した「PSMA