上海万博センターで開催されていた2026年アジア太平洋経済協力（APEC）第2回高級実務者会合は5月19日に閉幕しました。年間日程に基づき、APEC第3回高級実務者会合は8月に大連市で開催される予定です。関係者によりますと、2026年のAPEC議長国を務める中国は、年間を通じて複数回の高級実務者会合や専門閣僚会議、各種関連協力イベントを統括して開催します。年間の関連行事は貿易・投資、デジタル経済、交通、文化・観光、食糧、エ