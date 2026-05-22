三重県熊野市内にあるバラ園ではいま、様々な種類のバラが見ごろを迎えています。見ごろとなっているのは庭を一般に開放している熊野市の建設会社、「西美組」と井田剛さんの自宅のバラ園です。熊野市五郷町にある井田さんの自宅では去年より37種類多い、84品種のバラが鮮やかに咲き誇り、甘い香りに包まれています。庭には、イスを複数設置して、バラに囲まれた場所で写真撮影ができるフォトスポットも用意しています。肥料のアド