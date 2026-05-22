新庄市によりますと、きょう午前8時45分ごろ、山形県新庄市昭和三年度付近で成獣クマ1頭の目撃情報がありました。 市は、付近の方々はクマの出没に注意するよう呼びかけるとともに、クマを目撃した場合は、警察署や市役所に連絡するよう呼びかけています。