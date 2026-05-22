きょう22日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜後11：17※関西ローカル）で登場する依頼者について大きな話題となっている。依頼者の正体についてABCテレビに尋ねた。【動画】すごい…あいみょん？？ 5・22放送『探偵！ナイトスクープ』予告編「生駒山で助けてくれた命の恩人を探して」の依頼者は、東京都の女性（31）。今から12年前の2014年夏。依頼者は親友と2人で、歩いて奈良の生駒山上遊園地を目指し