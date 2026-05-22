5月10日に、JR物井駅（千葉県四街道市）で木更津市の男子中学生（14）が列車の非常用ドアコックを操作し、運行を6分間遅延させたとして現行犯逮捕された事案が報道されました。 逮捕容疑は「偽計業務妨害罪」（刑法233条）で、法定刑は「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」とされています。 ただし被疑者は20歳未満であるため、成人と同様の刑事裁判ではなく、家庭裁判所で保護処分（＝更生を目的とした処遇）についての