世界の標準的？！科捜研も採用している「高度な統計手法」を用いた最新のプロファイリング法とは 科捜研も採用している最新のプロファイリング法 統計手法を用いたリヴァプール方式 ＦＢＩのプロファイリングに対し、高度な統計手法を用いて犯人の行動を分析したのが、リヴァプール方式のプロファイリングです。 これは、イギリスのリヴァプール大学のカンターが開発しました。この手法では、まず