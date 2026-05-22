アイデアが次々と湧く脳になる方法とは 「アハ！体験」でひらめきのクセをつける ある大手のおもちゃメーカーでは、新入社員にアイデア出しのトレーニングをさせるそうです。学生時代、おもちゃについて真剣に考えたことなどなかった人がほとんどですから、はじめは１日中考えても１個も出せない人だっています。 ところが、しばらく経つと30も40も出せるようになってくるといいます。脳はひらめきのクセ