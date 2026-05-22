四国電力本店 四国電力は21日、書面で送付している毎月の「電気料金」の案内を2026年9月分で終了し、10月分以降は専用Webサービスで確認してもらう方法に変更すると発表しました。 環境保全の取り組みの一環で、ペーパーレス化で環境負荷を軽減します。 四国電力は「電気料金・使用量のお知らせ」を専用WEBページで確認できる「よんでんコンシェルジュ」を行っています。未登録の利用者には5月