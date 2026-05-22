東京時間10:10現在 ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝98.13（+1.78+1.85%） 米国とイランの交渉の前向きな進展に関する報道で、NY市場では続落も、NY市場の時間帯に否定されており、時間外では反発を見せている。