東京時間10:10現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝23867.00（+33.00+0.14%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4529.90（-12.60-0.28%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 中東情勢解決に向けた流れが期待されてNY市場ではしっかりも、目立った進展はないとしてこの時間帯は小反落