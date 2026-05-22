今週、イランのペルシャ湾海峡庁（ＰＧＳＡ）がＳＮＳ「Ｘ」で発信を開始した。イランがホルムズ海峡を管理するための枠組みが着々と整えられているなかで、管理海域について「海峡東側のイランのクーヘ・モバラクとアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）フジャイラ南部を結ぶ線から、海峡西側のイランのケシュム島先端とＵＡＥのウンム ・アル ・カイワインを結ぶ線まで」と発表された。 なお、ホルムズ海峡の指定された領海内