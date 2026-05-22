２０日、勢いよく水が湧き出す済南市の趵突泉。（済南＝新華社記者／徐速絵）【新華社済南5月22日】「泉城」と呼ばれる中国山東省済南市ではこのところ、市内各所の泉で水勢が増し、水がこんこんと湧き出す圧巻の光景が長期間にわたり続いている。昨年9月7日以降、同市の名所で「天下第一泉」と呼ばれる趵突泉（ほうとつせん）の地下水位は連日29メートル以上を維持し、2003年に湧出が再開して以来、最長記録を更新