【ワシントン＝阿部真司、カイロ＝溝田拓士】米国のトランプ大統領は２１日、イランの高濃縮ウランについて、米国への引き渡しを求める考えを示した。トランプ氏は、イランとの戦闘終結に向けた交渉が最終段階に入っていると説明しており、焦点の一つである高濃縮ウランの扱いで譲歩しない姿勢を改めて強調した。トランプ氏はホワイトハウスで記者団から高濃縮ウランについて問われ、「我々が手に入れる。入手後に廃棄するだろ