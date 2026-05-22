【ワシントン共同】トランプ米大統領は21日、米軍部隊5千人をポーランドに追加派遣すると交流サイト（SNS）で明らかにした。米メディアは今月、国防総省がポーランドへの米軍部隊約4千人の派遣を中止したと報道。抑止力低下への懸念が高まっていた。トランプ氏は追加派遣の理由として、昨年の大統領選で勝利したポーランドのナブロツキ大統領とトランプ政権の良好な関係に言及した。バンス米副大統領は19日の記者会見で、ポ