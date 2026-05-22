福岡県田川市の村上卓哉市長（55）が辞職する意向であることが22日、関係者への取材で分かった。同日、市役所で記者会見を開く。女性職員に対する一部行為について、市設置の第三者委員会がセクハラと認定していた。村上氏は昨年2月、女性職員と不倫したとする一部週刊誌の報道を大筋で認めて謝罪。女性側の訴えを受けて調査していた第三者委は今月18日、性的な行為などをセクハラと認める報告書を市に提出した。