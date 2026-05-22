◇ア・リーグブルージェイズ−ヤンキース（2026年5月21日ニューヨーク）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が21日（日本時間22日）、敵地ヤンキース戦に「4番・三塁」で先発出場。2−0の8回無死先頭打者の第4打席で、ブラックバーンから空振り三振を喫した。これで4打席で2三振となった。ここ10戦で17三振目。現在12戦本塁打なしと快音は遠のいている。安打も18日の第2打席以来でていない。岡本はチーム加入後ヤン