日本郵便東京支社の元社員の男が、配送業務を委託する業者に便宜を図った見返りに賄賂を受け取ったとして逮捕された事件を受け、総務省は21日、日本郵便に対して行政指導を行いました。林総務相は22日の会見で、「今般の事案については、日本郵便におけるガバナンスの強化、コンプライアンスの徹底を確実に実施させる必要があることから、（総務省）郵政行政部長から、日本郵便の小池社長に対し口頭による行政指導を行った」と明ら