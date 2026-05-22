21日、警察は長野県在住の75歳の男性の行方不明届を受理しました。警察・消防などが捜索にあたっていますが、22日午前10時現在で発見に至っていません。行方不明になっているのは長野県松本市神林の無職の男性（75）です。警察によりますと19日午前6時ごろ、1人暮らしをしている男性の様子を見に自宅に向かった親族が、男性が在宅していることを確認。しかし翌20日の午後7時ごろ、親族が再び様子を確認しに自宅に向かったところ男