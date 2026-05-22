２２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円０９銭前後と前日の午後５時時点に比べ７銭程度のドル高・円安で推移している。 ２１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円９８銭前後と前日に比べ６銭程度のドル高・円安で取引を終えた。中東情勢の先行き不透明感から一時１５９円３４銭まで上伸したものの、米国とイランの交渉進展を示唆する報道が伝わる