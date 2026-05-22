アミューズが５日ぶりに反発している。２１日の取引終了後に、中期経営計画を見直し、新たに２９年３月期に売上高７５０億円（２７年３月期予想５５０億円）、営業利益５０億円（同２０億円）を目指すとしたことが好材料視されている。アーティストプロデュースやオリジナルコンテンツの更なる強化に加えて、海外アーティストや地域との共創を通じた事業ポートフォリオの拡充を図ることで、２９年