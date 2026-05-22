開催：2026.5.22 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 3 - 9 [ブレーブス] MLBの試合が22日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとブレーブスが対戦した。 マーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラ、対するブレーブスの先発投手はスペンサー・ストライダーで試合は開始した。 1回表、2番 マイケル・ハリス 5球目を打ってセン