日中両国間の外交的摩擦が長期化する中、日本を訪れる中国人観光客の足が目に見えて遠のいている。中東地域での武力衝突の影響でグローバル航空路線も縮小されており、日本の観光産業全体と免税業界がダメージを負った形だ。【関連】日本人の約9割が「中国嫌い」に“大共感”の韓国中国の官営メディアは、こうした現象の核心的な原因として高市早苗首相の台湾に関する発言を挙げ、攻勢を強めている。5月21日、日本政府観光局（JNTO