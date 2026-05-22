「ヤンキース−ブルージェイズ」（２１日、ニューヨーク）ブルージェイズの岡本和真内野手が「４番・三塁」で出場。１点リードの六回の守備で好プレーを披露した。２死一、二塁のピンチでゴールドシュミットの打球が三塁線を襲った。岡本は素早いステップで三塁線上で逆シングルで打球を処理すると、振り向きざまに一塁へ送球。ワンバウンドで一塁のゲレロ・ジュニアがミットに収めて攻守交代となった。ＮＨＫＢＳで解説と