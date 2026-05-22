アメリカの民主党は21日、2024年の大統領選挙を検証する報告書の草案を公表し、ハリス前副大統領の敗北について、「バイデン前大統領との差別化を十分に図れなかった」などとする分析を示しました。報告書の草案によりますと、ハリス氏の敗因について、「ハリス陣営は有権者がトランプ氏を拒絶するだろうという前提に過度に頼っていて、ハリス氏に投票する積極的な理由を十分に示せなかった」と指摘しました。また、支持率低迷に苦