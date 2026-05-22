２３年阪神ＪＦ、２５年ヴィクトリアＭなどＧ１を２勝したアスコリピチェーノ（牝５歳、美浦・黒岩）が、現役を引退して繁殖入りすることが明らかになった。所属するサンデーサラブレッドクラブが２２日、ホームページで発表した。阪神牝馬Ｓ１０着がラストランとなった。２１日にノーザンファームの獣医師による馬体検査を受けたところ、左トモの筋肉が落ちており、骨盤を骨折している可能性が否定できず、復帰までにかなりの