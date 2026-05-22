関西空港の税関検査場にあるトイレを悪用し、香港から持ち込んだ金 約4kg、約9000万円相当を密輸した疑いで男ら3人が逮捕された。警察は、同じような手口で密輸を数十回繰り返していたとみて調べている。税関検査場の“トイレ”で金を受け渡しかカメラが捉えたのは、所狭しと並べられた金貨など、約4kgの金だ。合わせて約9000万円相当、すべて密輸品だ。逮捕されたのは、大阪市に住む会社役員・三品道雄容疑者と、愛知・名古屋市に