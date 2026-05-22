「広島３−１ＤｅＮＡ」（２１日、マツダスタジアム）広島が競り勝ち、今季初の２カード連続勝ち越しを決めた。１点を追う六回に小園海斗内野手（２５）の適時三塁打で追いつくと、続く坂倉将吾捕手（２７）の打球に敵失が絡み、逆転に成功。七回にも１点を加え、今季４度目の対戦で難敵・東を攻略した。ここから大きな波に乗る！雨上がりのマツダに復活を告げる快音が３度、響いた。小園らしい華麗なバットコントロールで、